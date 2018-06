Ook SLM slachtoffer van neppe winactie via WhatsApp

AMSTERDAM, 5 jun – Na De Efteling en Walibi is nu ook de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways het slachtoffer van een neppe winactie via WhatsApp waarbij gratis tickets zijn te bemachtigen. De actie is nep en de criminelen erachter proberen gegevens of geld af te troggelen.

Het bericht dat via social media en WhatsApp verspreidt wordt luidt: *Surinam Airways geeft 2 gratis tickets weg aan 500 gezinnen* om zijn 65-jarig jubileum te vieren. Haal je gratis kaartjes bij flyslm-com.win

De laatste dagen zijn soortgelijke nepberichten verspreid via WhatsApp. Vaak gaat het om ‘phishing’, waarbij oplichters hun slachtoffers naar een valse website leiden, waar hen gevraagd wordt allerlei persoonlijke gegevens achter te laten.

Zo ziet het bericht eruit: