NPS bij 145 jaar Hindostaanse immigratie: tijd voor verandering

PARAMARIBO, 5 jun – Het Indiase culturele erfgoed is een belangrijke inspiratiebron voor elke Surinamer. Dit stelt de Nationale Partij Suriname, NPS, bij de herdenking van honderd en vijf en veertig jaar Hindostaanse immigratie in Suriname. De aanwezigheid van Hindostanen heeft bijgedragen tot de economische ontwikkeling van Suriname. Samen met de nazaten uit India beschikt Suriname over een “dosis etnisch-culturele rijkdom die vorm geeft aan onze natie.” Er is meer nodig.

Suriname is nog niet waar het zijn moet. “Om onze harmonieuze samenleving te versterken, moet de verbroederingsgedachte verder worden uitgebouwd. Hindostanen in Suriname delen evenals andere etnische groepen, een bewogen geschiedenis van het land. Die is één waarbij er sprake is van aantasting van onder andere de democratie, rechtsstaat, mensenrechten en sociaaleconomische ontwikkeling”, stelt de NPS.

Meer dan ooit is verandering nodig. “Wij moeten gaan van een Suriname met een instabiel financieel-economische en sociaal-maatschappelijke groei naar een situatie van welvaart en welzijn voor allen. Het is aan ons allen om deze veranderingen actief na te streven”, aldus de NPS. “Het doel vandaag is gemeenschappelijk, namelijk werken aan de ontwikkeling van ons land en volk.”