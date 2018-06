Boek over 145 jaar Hindoestaanse immigratie in Suriname

AMSTERDAM, 5 juni – Het is vandaag precies 145 jaar geleden dat ruim vierendertigduizend Indiërs vanuit Calcutta vertrokken om als contractarbeiders op een van de plantages in Suriname te werken. Vierenzestig zeilschepen voeren naar Paramaribo om de immigranten naar hun nieuwe land te brengen. Het eerste zeilschip kwam op 5 juni 1873 aan en het laatste schip op 24 mei 1916. Het land Suriname werd zo verheerlijkt dat de immigranten er alleen maar positieve beelden bij hadden. Eenmaal aangekomen was het leven vaak toch anders.

De afgelopen jaren zijn diverse feiten en politieke motieven met betrekking tot deze immigratiegolf bekend geworden. Wat nauwelijks bekend is, is hoe het de mensen en hun nakomelingen verging. Wat waren hun echte ervaringen toen ze uit India vertrokken. Hoe hebben ze zich moeten aanpassen aan het nieuwe land met diverse bevolkingsgroepen, een nieuwe taal en nieuwe gewoonten? Hoeveel hebben ze moeten integreren en hoeveel assimileren? Vele nakomelingen hebben daarna een vervolg immigratiestroom naar Nederland ervaren. Hoe is het hen vergaan en hebben ze nog binding met hun Indiase oorsprong?

Om deze vragen te beantwoorden heeft Sharda Nandram een boek geschreven: Voel je thuis waar je ook bent: van Jodhpur naar Paramaribo en daarna naar Diemen. Zij heeft zich laten inspireren door haar vader dhr. B. Nandram, 92 jaar, geboren in Suriname en al ruim 20 jaar woonachtig in Diemen. Zijn vader kwam uit Jodhpur als immigrant naar Suriname in 1902. In het boek worden de verhalen die zijn vader hem destijds had verteld opgetekend en vertelt hij over zijn eigen emigratie naar Nederland.

Diverse lessen en inspiratie worden via vertellingen op een natuurlijke en unieke wijze doorgegeven aan de lezer. De lezer wordt meegenomen naar drie landen in drie continenten: India, Suriname en Nederland. Om een brede lezersgroep aan te spreken is het boek gemaakt in drie talen: Hindi, Nederlands en Engels, wat een unicum te noemen is. De auteur verwacht dat nieuwe generaties door de verhalende vorm op een eenvoudige en toegankelijke manier kennis tot zich kunnen nemen over de geschiedenis van de immigratie.

De auteur geeft in het tweede deel van haar boek een analyse van de effecten van de immigratie die destijds vanuit India heeft plaatsgevonden. India bezit momenteel een groot arbeidskapitaal, terwijl er in Nederland in de nadagen van de crisis in bepaalde sectoren een tekort is op de arbeidsmarkt. Indiase studenten studeren in toenemende mate in Europa en zijn zeer geschikt door hun arbeidsethos, beheersing van de Engelse taal en hun bereidheid om in Europa te werken dit gat op te vullen. Met name de Indiase expertise op IT gebied is zeer gewild in Europa.

Immigratie is nadrukkelijk in de hedendaagse context een onderwerp van discussie. Vaak wordt er in beleid alleen naar de status van de immigrant en zijn economische toegevoegde waarde gekeken. Deze waarde is nauwelijks in concrete eenheden uit te drukken. Het boek laat zien dat er ook een mens zit achter de immigrant, zoals ieder ander mens met dezelfde soort vragen, uitdagingen, talenten en ambities. Vaak worden deze dimensies vergeten zodra de sticker ‘immigrant’ op de persoon komt. De immigrant absorbeert niet alleen van het nieuwe land, maar geeft haar ook enorm veel terug als men ervoor open staat om te ontvangen en om zich te laten inspireren en van de immigrant te leren.

