Anthony Nesty nieuwe hoofdcoach bij Universiteit van Florida

FLORIDA, 5 jun – Surinames enige Olympisch kampioen Anthony Nesty is in de VS aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van de mannen zwemploeg van de Universiteit van Florida(UF). Dat maakte de Florida Gators Swimming & Diving zelf bekend in onderstaand filmpje. De in Trinidad geboren maar in Suriname opgegroeide Nesty kwam tussen 1989 en 1992 uit voor UF en is vanaf het seizoen 1998-1999 verbonden als coach.

Antony Nesty haalde in 1988 op de 100 meter vlinderslag de eerste gouden olympische medaille binnen voor Suriname. Hij was een nationale sportheld wiens beeltenis verscheen op munten en op het 25 guldenbiljet. Zowel een vliegtuig als een sportstadion werd naar hem genoemd.

De inmiddels vijftigjarige Nesty is tijdens de Olympische Spelen van 2008, 2012 en 2016 hoofdcoach geweest van de Surinaamse zwemmers en was in 2008 vlaggendrager tijdens de openingsceremonie van de Beijing Spelen. Hij was twee weken geleden nog in Suriname voor het afscheid van zijn overleden zwemcoach Kenneth MacDonald.