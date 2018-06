Suriname krijgt hulp van India bij organiseren parlementsverkiezingen

PARAMARIBO, 4 jun – India zal Suriname technische en andere bijstand verlenen bij het organiseren van de algemene verkiezingen. Deze vorm van samenwerking zal worden vastgelegd in een formele overeenkomst. Het akkoord maakt deel uit van een reeks overeenkomsten die binnenkort getekend zullen worden. Dit zal gebeuren tijdens het bezoek van de Indiase president, Ram Nath Kovind. De hulp moet gezien worden als niet meer dan logisch.

De overeenkomst voorziet in het beschikbaar komen van een zee aan ervaring en kennis. “India is de grootste democratie en moet goede verkiezingen organiseren voor miljoenen mensen. Dus waarom niet een sharing of experiences met India?”, zei Miriam Mac Intosh, onderdirecteur Geopolitieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie. De overeenkomst moet in dit licht worden gezien.

“India is een softpower, een ontwikkelingsland en wil met kleinere ontwikkelingslanden goede banden hebben. Zuid-zuidsamenwerking is één van de belangrijkste aspecten. India is ervan overtuigd dat als wij als ontwikkelingslanden onszelf willen ontwikkelen, wij samenwerking moeten aangaan”, aldus Mac Intosh. Andere overeenkomsten betreffen archivering, kennis van traditionele Indiase geneeskunde en het opzetten van een ICT-center of excellence.