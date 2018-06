Roep om gedenkteken voor zingende Surinaamse straatkrantverkoper

ROTTERDAM, 4 jun – Elke Rotterdammer kent hem en vooral zijn lijflied “Wie maakt me blij, wie koopt een krantje bij mij..“; de zingende straatkrantverkoper Johan Van Dams- Blikslager. De 74-jarige ‘Blikkie’ is terminaal ziek. Hij heeft uitgezaaide leverkanker maakte RTV Rijnmond afgelopen donderdag bekend. Sinds gisteren staat er een petitie online waarin wordt opgeroepen om een gedenkteken in de vorm van een tegeltje of iets dergelijks voor hem te plaatsen.

Blikkie was een bekende figuur in de stad. In zijn jeugd speelde Johan bij het jeugdteam van het nationaal elftal van Suriname. Toen hij later naar Nederland kwam, raakte hij verslaafd aan drugs en kwam op straat terecht. Bijna iedere dag was hij te vinden op de trappen voor de Bijenkorf, waar hij op charmante wijze straatkranten verkocht schrijft RTV Rijnmond.

Nu hij terminaal ziek is, zullen duizenden mensen hem en zijn straatbeeld missen. Rotterdammers die Blikkie een warm hart toe dragen vinden dat deze stadsicoon vereeuwigd moet worden. Zij verzoeken de gemeente Rotterdam i.s.m. de Bijenkorf een gedenksteen of tegeltje (of iets!) te plaatsen op de plek waar hij altijd stond met zijn krant. De online petitie staat hier.