‘Parlement en ondernemers in het donker over natraject aanhouding eurozending’

PARAMARIBO, 4 jun – Het parlement en ook de samenleving worden in het ongewisse gelaten over het aanhouden van een forse geldzending in Nederland. Dit is incorrect, vindt parlementslid Asiskoemar Gajadien. Behalve dat het zo niet hoort, zijn er vooral de gevolgen. Binnen het bankwezen is het geldverkeer ineens veel strenger. Ondernemers voorspellen dat door de nieuwe maatregelen goederen en diensten duurder zullen worden.

De extra kosten zullen uiteraard afgewenteld worden op de klanten. “De Centrale Bank van Suriname geeft aan dat zij al vijf jaren voor transport van middelen zorgt namens het lokaal bankwezen, maar nu duidt alles erop dat de zaak overgenomen is door de minister van Financiën. Waarom is dat gedaan? De moederbank zwijgt”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Het parlement wordt intussen links gelaten.

Dat is een verkeerd signaal. “Als volksvertegenwoordiging, het hoogste college van staat, heeft het parlement het recht om te weten wat er precies hier gaande is”, aldus Gajadien. Zaken doen met de bank wordt langdradig en moeilijker. Vooral ondernemers hebben het recht te vernemen van de Centrale Bank van Suriname en de overheid wat gedaan moet worden om te voorkomen dat er nog een geldzending wordt aangehouden. Daar wordt over gezwegen als het graf.