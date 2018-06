Republic Bank Suriname ondersteunt campagne Kinder- en Jongerentelefoon

PARAMARIBO, 3 jun – Directeur Jacintha Jong-A-Lock-Dundas van de Kinder- en Jongerentelefoon, KJT, (l) en CEO Gloria Anthony van de Republic Bank (r), presenteren de poster die in de Republic Bank zal staan als onderdeel van een bewustwordingsprogramma. Dit KJT Bewustwordingsprogramma is vrijdag gelanceerd.

De campagne “Wees een Held en Meld” is uitgevoerd met de bedoeling volwassenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om kinderen in nood te helpen. Met behulp van sponsoren stond de campagne veel in de media. De Republic Bank is nu een partner van de KJT. Dit houdt in dat de bank zal voorzien in de financiële middelen om de reclamespotjes van de campagne weer uit te zenden.