Gedupeerde OneCoin: ‘Voor 12.000 euro ingestapt en alles kwijt’

PARAMARIBO/DEN HAAG, 3 juni – Naar aanleiding van onze berichtgeving gisteren over beleggers in Suriname, die veel geld kwijt waren na investeren in OneCoin, heeft Waterkant.Net enkele gedupeerden gesproken in Suriname en Nederland. Daaronder iemand die voor bijna €12.000 OneCoins kocht en zijn verhaal wilde doen: “Wij werden twee jaar geleden benaderd om mee te doen met de opkomende crypto markt en uitgenodigd voor presentaties. Hierin werd OneCoin vergeleken met Bitcoin. Koersen van Bitcoin werden afgezet tegen wat OneCoin ook zou kunnen doen”. Het zou daarbij volgens de gedupeerde gaan om Multi-level marketing (MLM) of netwerkmarketing, een bedrijfsmodel waar een piramide van zelfstandige verkopers inkomsten verwerft door directe verkoop van producten en door werven van nieuwe verkopers.

“Wij wisten van het MLM principe, maar ons werd verteld dat we niet perse mensen hoefden aan te brengen dus dat vonden we fijn. Wij bouwen onder jullie verder, waardoor bonussen ook bij jullie binnen zullen komen. En dit is dan los van de waardestijging die OneCoin gaat meemaken eenmaal op de beurs aldus de MLM jongens tegen ons. Deze jongens bleken echter geen verstand te hebben van wat cryptocurrency en de daarbijbehorende noodzakelijke ‘Blockchain’ precies inhoudt. Achteraf bleek namelijk dat er helemaal geen Blockchain verbonden is aan OneCoin. Het doel van deze MLM jongens was om aan de top te blijven door zoveel mogelijk mensen mee te slepen, te verkopen en bonussen binnen te blijven harken. Het verkochte product -in dit geval cryptocurrency- maakte hun niet veel uit” aldus de gedupeerde.

“Ik ken gevallen waarbij mensen met €25.000 zijn ingestapt uit goed vertrouwen. Ik zelf ben samen met een naaste van mij voor €12.000 de mist ingegaan. Met mijn investering in OneCoin kan ik nu niets. Vaak vragen mensen mij; maar waarom heb je meegedaan. Nou, de MLM presentaties zijn zodanig ingericht dat je altijd het gevoel krijgt de boot te missen en dat wil niemand na zo een presentatie. Zelf maken de MLM toppers zoveel mogelijk beelden van hun riante leven dat ze aan OneCoin te danken zouden hebben. Daarmee trokken ze steeds meer mensen mee. Nu zitten ze er niet meer in. Zelf hebben ze gezien dat het verder niets meer oplevert dus zijn ze verder gegaan met een ander MLM programma”.

De gedupeerde: “En dezelfde groep is in Suriname bezig met zogenoemde Bitcoin cloud mining onder de naam Omnia Tek. Ook al als scam uitgeroepen door de meeste Blockchain experts. Laat hen vertellen wat de mining nu daadwerkelijk oplevert. Bijna niets. Ja natuurlijk aan de MLM component verdienen ze weer flink. En de rest moet maar meekijken hoe de toppers genieten van geld dat de ‘losers’ hebben ingelegd. Want om in crypto termen te blijven: ‘losers’ zijn de mensen die meegaan in de hype” sluit hij af.

OPROEP: bent u geld kwijt of kent u mensen die de dupe zijn geworden van dit piramidesysteem, neem contact met ons op via webmaster@waterkant.net.