Beleggers in Suriname: ‘Veel geld kwijt na investeren in OneCoin’

PARAMARIBO, 3 jun – In Suriname zouden honderden mensen voor grote bedragen in buitenlandse valuta zijn benadeeld, door geld te investeren in OneCoin. Het zou in sommige gevallen gaan om vele duizenden euro’s per persoon schrijft de Surinaamse nieuwssite GFC. OneCoin/OneLife wordt gezien als een piramidesysteem en is een zogenaamde ‘cryptomunt’ waarvan marktdeskundigen betwijfelen of deze munt wel echt bestaat. Een van de belangrijkste figuren in de Nederlandse bitcoingemeenschap noemt het zelfs een een grote ‘scam’.

De werkwijze wordt ook wel aangeduid als PonziScheme, een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Volgens GFC zou een ruim aantal Surinamers grote bedragen hebben ingelegd in dit piramidesysteem en nu hun geld kwijt zijn. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en het ministerie van Financiën waarschuwde in november 2016 al voor dit soort systemen en noemde daarbij ook expliciet OneCoin.

Daarnaast bracht de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten precies een jaar geleden een waarschuwing over OneCoin uit. Begin dit jaar deed de Bulgaarse justitie een inval in het OneCoin-hoofdkantoor in Sofia. Volgens internationale berichten zou de politie in de Chinese provincie Hunan twee weken geleden ook een digitaal piramidesysteem met een waarde van 2,4 miljard dollar hebben ontmanteld en daarbij 119 verdachten hebben gearresteerd.

OPROEP: bent u geld kwijt of kent u mensen die de dupe zijn geworden van dit piramidesysteem, neem contact met ons op via webmaster@waterkant.net.