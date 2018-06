Surinaamse politie neemt bijna vijfhonderd kilo marihuana in beslag

PARAMARIBO, 2 jun – In Paramaribo is bijna vijfhonderd kilogram yami in beslag genomen. Het betreft een ‘veredelde’, geperste vorm van marihuana. Volgens het Korps Politie Surinme is de partij aangetroffen op een adres. De aanwijzing kreeg de politie na de aanhouding van twee vrouwen en twee mannen. Die zijn op heterdaad betrapt op de Johan Adolf Pengel luchthaven. De vier stonden op het punt te vertrekken naar Barbados.

De trip ging niet door vanwege de aanhouding. Het kwartet had in totaal bijna veertig kilogram yami in hun reiskoffers verborgen. De politie kwam een persoon op het spoor, die als verstrekker van het vrachtje werd aangewezen. Op het aangegeven adres werd een inval gepleegd. “Op dit adres hebben we yami in beslag genomen. Ook is een koffer aangetroffen op het schuiladres met daarin cocaïnepasta”, zei politieinspecteur Rita Forster tijdens een persconferentie.

Zij is hoofd van de afdeling Drugsbestrijding van het Korps Politie Suriname. Volgens de politieofficier wordt heel veel gedaan aan drugsbestrijding. De politie is zeer actief. Eerder is een man aangehouden, In twee van zijn containers zat ruim veertig kilogram coke verborgen. De man die het spul verstrekt heeft, wordt nu opgespoord. Voor de jongste drugsvangst op de luchthavne zijn intussen tien personen aangehouden.