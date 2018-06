Demonstratie Hindustaanse motorclub bij mandir gaat niet door

DEN HAAG, 2 juni – De demonstratie van de Hindustaanse motorclub Kali Mata Hindustan, die deze zondag zou plaatsvinden om de Shri Ram mandir te ondersteunen, gaat niet door. “Wij hebben in goed overleg met politie Haaglanden en de tempel besloten de demonstratie/ride out te annuleren. Dit in verband met een grotere belangstelling dan verwacht was en het waarborgen van de veiligheid van de buurtbewoners en eventuele provocaties en escalaties te voorkomen” schrijft de club op Facebook.

De motorrijders wilden het bestuur van hindoetempel Shri Ram aan de Mijtensstraat een hart onder de riem steken na diverse vernielingen. “Wij zullen de tempel op een ander moment bezoeken en rustig gaan praten met het bestuur en hun een hart onder de riem steken” aldus de voorzitter. Volgens hem is er een negatieve smet gekomen op wat zo een vreedzaam protest had kunnen zijn.

De club vindt dat de demonstratie onterecht door meerdere raadsleden en partijen in een slecht daglicht gezet. Zo schreef raadslid Arnoud van Doorn van Partij van de Eenheid aan burgemeester Krikke dat hij niet wil dat de demonstratie bij de hindoetempel doorgaat. “De kans is groot dat deze demonstratie het karakter gaat krijgen van een anti-moslimbijeenkomst, met mogelijke ernstige verstoring van de openbare orde” schreef Van Doorn op Twitter.