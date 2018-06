Surinaams-Amsterdams eetcafé Uitvlugt geopend in Westerpark A’dam

AMSTERDAM, 1 jun – Dit weekend opent het Surinaams-Amsterdamse eetcafé Uitvlugt in Westerpark de deuren. De nieuwe horecagelegenheid is gevestigd in de voormalige kantine van de Centrale Markthallen, vlak naast de Van Hogendorpsporthal. Eetcafé Uitvlugt is opgezet door horecaondernemers Daphne Bruijne, Nikita Tjon-affo en Thijs van de Wall Bake, die als aannemer is gespecialiseerd in horecaconcepten. Het gaat om een grotendeels Surinaamse eet- en drinkgelegenheid waar alle ruimte is voor muziek en entertainment, kunst en boekpresentaties. Met hun programmering hopen de eigenaren tegelijkertijd een duidelijke functie voor de buurt te vervullen waar ook gezinnen met jongere kinderen zich thuis voelen.

Nadat ze 14 jaar in Suriname had gewoond, vestigde Bruijne zich anderhalf jaar geleden opnieuw in Nederland. In Paramaribo introduceerde ze als bedrijfsleider het begrip grand café met De Waag en Zus & Zo. Recenter was ze daar eigenaar/manager van restaurant Souposo. Die ervaring neemt Bruijne nadrukkelijk mee naar Amsterdam: ‘Met Uitvlugt hopen we de sfeer en fatu van Suriname over te brengen. Maar dan wel op z’n Amsterdams met alle andere kleuren en culturen die de stad te bieden heeft. Onze kaart is grotendeels geïnspireerd op de Surinaamse keuken. Met een twist, door ook ingrediënten van hier te verwerken.’

Daarmee komt Bruijne op het terrein van chef-kok Nikita Tjon-affo die in Paramaribo vooral met zijn dagelijks wisselende soepen verantwoordelijk was voor het succes van Souposo. Vanaf 1 juni staat Tjon-affo in Uitvlugt achter het fornuis.

Met zijn bedrijf Studio Bake tekende zakelijk partner Thijs van de Wall Bake de laatste jaren voor de conceptwikkeling en realisatie van Amsterdamse café-restaurants als Vrijdag, Cannibale Royale, Czaar en Barbaarsch.

Zowel interieur als meubilair van eetcafé Uitvlugt zijn de laatste weken onder handen genomen door de Surinaamse kunstenaar Roberto Tjon A Meeuw. Voor het openingsweekend is deejay Earl da Pearl (Earl de Sanders) overgevlogen uit Paramaribo. Als deejay bepaalde hij halverwege de jaren negentig de toon tijdens underground feesten in Vrieshuis Amerika. Vóór zijn remigratie naar Suriname stond hij geregeld achter de draaitafels in de Amsterdamse club Bitterzoet.

Op zondag 3 juni staat ’s middags een freestyle breakdance sessie gepland van jeugddansgroep Rhythm Souldjaz onder leiding van de Surinaamse breakdance kampioen Dietrich (‘Dietje’) Pott.