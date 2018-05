In Suriname aangehouden verdachten bekennen moord op vissers

PARAMARIBO, 1 jun – Zeker twee in Suriname aangehouden personen hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor de recente vissersmoorden. Dit zegt politieinspecteur Erwin Dort, hoofd van de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname. Een derde man wordt eveneens aangemerkt als opdrachtgever. Hij is in buurland Guyana aangehouden en zal daar worden berecht. Met de Guyanese politie is er goed contact.

Er wordt informatie uitgewisseld tussen de twee politiekorpsen. Volgens Dort wordt de informatie over en weer getoetst. Nu al staat vast wat het motief moet zijn geweest. “Er moet sprake zijn geweest van een afrekening. We houden wel ekening met andere factoren. We krijgen allerlei informatie binnen”, zei Dort tijdens een persconferentie. De afrekening moet te maken hebben met een recente moord.

Een ondernemer in de visserijindustrie is op straat doodgeschoten. De drie mannen die hebben bekend, zijn allen familie van de ondernemer. Onder hen bevindt zich een zoon van de man en een broer. Tot nog toe worden nog twaalf vissers vermist. Volgens overlevenden werden zij over boord gegooid nadat hun boten waren aangehouden. Verreweg de meeste vissers in Suriname zijn van Guyanese afkomst.