Voorstelling Buitenman/Buitenvrouw ook in Suriname te zien

PARAMARIBO, 31 mei – Na een succesvolle toer van zeven opvoeringen in Nederland, is de theaterproductie Buitenman/Buitenvrouw ook in Suriname te zien. De voorstellingen zijn gepland van 22 tot en met 23 juni in theater Thalia. “Ergens had ik het wel verwacht. We hebben alle ingredienten te wetem Clifton Braam, Glenn Huisden, Danielle’Sproetie’ Dorder en een goede script in huis die het tot een succes heeft gemaakt, vertelt producent Sheela Visser-Soebhag van Twenty8 Productions/George Visser Productions over het succes in Nederland.

In Suriname is de uitdrukking buitenman of buitenvrouw een ingeburgerd gegeven voor een externe relatie/affaire binnen het huwelijk; een situatie die leidt of lijdt tot vele emotionele maar ook humoristische, zo niet hilarische situaties. In de theaterproductie Buitenman/Buitenvrouw nemen de heren Clifton Braam, Glenn Huisden en dame Danielle Dorder u mee in de sferen en kluchtige situaties waar de man of de vrouw terecht komt.

Clifton Braam als Waldy, Glenn Huisden als Max en Danielle Dorder die in de huid van Olivia kruipt delen in Buitenman/Buitenvrouw hun driehoeksverhouding met het publiek.