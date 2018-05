Suriname protesteert tegen ‘negatief beeld’ Amerikaans drugsrapport

PARAMARIBO, 31 mei – De regering heeft protest aangetekend tegen het recente Amerikaanse rapport over drugshandel in Suriname. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Het protest betreft vooral het “negatieve beeld dat geschetst wordt.” In het International Narcotics Control Strategy rapport wordt onder meer de drugsbestrijding in Suriname op de korrel genomen.

Er is een protestnota gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS. Gewezen wordt onder meer op de “hantering van beweringen zonder inhoudelijk bewijsmateriaal.”. Ook zou sprake zijn van een “onjuiste weergave van feiten en rapportage met misleidende analyses en data.” Suriname zet zich wel degelijk in voor het terugdringen van de drugshandel.

Gewezen wordt op de “inspanningen die instanties en autoriteiten van Suriname plegen op het gebied van drugsbestrijding.” Ook worden successen aangehaald die zijn geboekt. Suriname zal stappen blijven ondernemen ter versterking van het drugsbestrijdingbeleid. Samenwerking met internationale instanties en autoriteiten zal worden voortgezet om de drugshandel en druggerelateerde criminaliteit te bestrijden.