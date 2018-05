Shri Ram Mandir had reeds in 2004 te maken met jeugdterreur

DEN HAAG, 31 mei – De vernielingen waar de Haagse Shri Ram Mandir de afgelopen week mee te maken heeft gehad zijn niet nieuw. Al in 2004, nu dus 14 jaar geleden, schreef Dagblad Trouw dit uitgebreid alarmerend artikel over Marokkaanse jongeren die maanden lang de hindoetempel terroriseerden.

Volgens de krant waren de kwelgeesten in 2004 Marokkaanse jongeren, die door de brievenbus pisten, hondenpoep naar binnen schoven, auto’s vernielden en tempelgangers lastigvielen, vooral bij donker. Maanden gingen ze hun gang met hun jeugdterreur, maar pas na een interventie van het raadslid Rabin Baldewsingh (PvdA) kwamen gemeente en politie in beweging.

Wie nu voor de vernielingen verantwoordelijk is, is niet duidelijk maar uit de verschillende reacties op social media blijkt dat er mogelijk weer sprake is van jeugdterreur. Komende zondag 27 mei wordt stil gestaan bij de vernielingen aan de Mandir. Tussen 15.30 uur en 16.00 uur is het moment van bezinning en steunbetuiging. Diverse groepen, waaronder de Hindustaanse Motor Club Kali Mata MTC, hebben aangegeven hun steun te komen betuigen.