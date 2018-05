Ook in Suriname aandacht voor Wereld Anti-Tabaksdag

PARAMARIBO, 31 mei – Jaarlijks is het op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Het evenement is in 1989 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit orgaan is bezorgd om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken van tabak. In Suriname roken steeds meer meisjes blijkt uit onderzoek.

De statistieken voor wat betreft roken en alcoholgebruik blijven in het algemeen stabiel. Maar het blijkt dat het aandeel van meisjes onder de consumenten groeiende is. Dit werd geconcludeerd uit twee landelijke studies die in 2016 uitgevoerd zijn over het tabaksgebruik en 10 risico’s- en beschermende factoren onder leerlingen tussen 13 en 15 jaar.

De resultaten werden donderdag in het kader van Wereld Anti-Tabaksdag gepresenteerd in Torarica. Van beide onderzoekingen zijn de resultaten van 2016 vergeleken met die van 2009.