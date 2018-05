17e Leerlingenvoorstelling van dansschool Moira Morroy in Suriname

PARAMARIBO, 31 mei – Moira Morroy’s Movement studio organiseert in het weekend van 1, 2 en 3 juni, haar zeventiende leerlingenvoorstelling in theater Thalia te Suriname, getiteld “Control over Power”. Het thema van de voorstelling draait om een aanklacht tegen machtsmisbruik. Vandaar dat de choreografieën titels hebben als “Who Will Run The World”, “Possessing Power”, “The Power To Greatness”, “Superheroes”, We Got The Power enzovoorts. In totaal zijn er 18 choreografieën die het thema machtsmisbruik in dans tot uiting brengen.

Machtsmisbruik komt overal voor waar er macht wordt uitgeoefend. De voorstelling wil het publiek daaarover laten nadenken. Er kan machtsmisbruik voorkomen in ouder-kind relaties, in werkrelaties, in schoolsituaties, in de politiek. Kortom, overal waar een of meerdere mensen overwicht hebben over anderen kan dat leiden tot misbruik van dat overwicht of van die macht. Omdat macht aantrekkelijk is, wil iedereen in “Control over Power”zijn.

Moira Morroy’s Movement Studio bestaat voornamelijk uit jongeren en hele jonge kinderen. Daarom heeft zij ervoor gekozen om de problematiek van machtsmisbruik op een positieve manier uit te beelden. De laatste choreografie van de voorstelling vormt daarop waarschijnlijk een uitzondering. Met enigszins schokkend beeldmateriaal op de achtergrond wordt in dans uitgebeeld dat machtsmisbruik aan de kaak moet worden gesteld.

Vanaf haar oprichting op 5 october 2002 is het traditie dat alle leerlingen meedoen aan de leerlingenvoorstelling van Moira Morroy’s Movement Studio. Sommige van de leerlingen die meedoen met “Control over Power” staan voor het eerst op het podium. Daarentegen zijn er enkelen die vanaf de eerste voorstelling op 7 juni 2003 in het CCS er nog steeds bij zijn.

De deelnemers aan de leerlingenvoorstelling variëren in leeftijd van 3 tot 65 jaar. Zoals elk jaar weer het geval is, zijn de choreografieën bedacht door Moira Morroy, op één na. De choreografieën zijn speciaal voor de voorstelling “Control over Power” gemaakt, behalve de choreografie “Man In The Mirror” die op 21 mei 2010 in première ging tijdens de leerlingenvoorstelling “Moving to the Music of Michael Jackson”. De tekst van het lied geeft aan dat wij niet passief kunnen toekijken wat de negatieve effecten van machtsmisbruik zijn, maar dat wij bij onszelf moeten beginnen, en “If you want to make the world a better place, Take a look at yourself, and then make a change.”

Kaarten voor “Control Over Power” zijn @ SRD 60,= verkrijgbaar bij Intertoys in de Hermitage Mall en Intertoys aan de Wilhelminastraat.