Vreedzaam protest/ride out van motorclub naar vernielde hindoetempel

DEN HAAG, 30 mei – De Hindustaanse motorclub ‘Kali Mata Hindustan’ organiseert op zondag 3 juni een vreedzaam protest/ride out naar de Haagse Schilderswijk. Met een motorstoet willen ze stil staan bij de vernielingen van de Shri Ram Mandir in Den Haag en hun steun betuigen. De hindoetempel heeft 2 keer achter elkaar, met een week ertussen, te maken gehad met vernielingen.

In een Facebook event geeft de motorclub aan dat de motorstoet zal beginnen in Amersfoort om 14:30 uur en zal eindigen bij de mandir om 15:30 uur. “Alle Freeriders, Motorrijders, of geĆÆnteresseerden zijn van harte welkom mee te rijden uit protest tegen deze respectloze en nutteloze vernielingen” luidt de oproep.

“Wij zijn allen mensen en hebben respect voor alle religies, culturen, achtergrond of etniciteit. Respect & eenheid zijn zoek anno 2018 en wij laten zien dat dit anders kan! Come and join us. Together we stand big!” is te lezen in het Facebook event.