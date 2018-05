Tractor van trekker afgegleden op Saronbrug in Suriname

PARAMARIBO, 30 mei – Het verkeer over de Saronbrug in Suriname was dinsdagmiddag gestremd nadat een tractor van een trekker was afgegleden. Het gevaarte stuitte in de val op de vangrail. Dit ongeluk op de brug komt acht maanden nadat een zware vrachtwagen, in september vorig jaar, de vangrail had kapotgereden.

De brug, die het verkeer vanuit de Indira Gandhiweg verbindt met dat van de Slangenhoutstraat, liep toen zodanige schade op dat de autoriteiten besloot die voor enkele weken af te sluiten zodat de reparatie ongestoord kon plaatsvinden.