Raoel Fatehmahomed naar halve finale Utrechts Cabaret Festival

UTRECHT, 30 mei – Cabaretier Raoel Fatehmahomed is een van de 11 cabaretiers die door is naar de halve finale van het 12e Utrechts Cabaret Festival. De 24-jarige Raoel zal op 8 juni met zijn voorstelling ‘Samen staan we sterker dan één’ in de tweede halve finale staan. Het Utrechts Cabaret Festival vindt plaats van 7 t/m 9 juni 2018 en wordt georganiseerd door het Schiller Theater Place Royale.

Raoel Fatehmahomed is geboren op 13 mei 1994 in Rotterdam. Zijn ouders komen uit Suriname. Raoel’s voorstelling gaat over de mensen, gebeurtenissen en elementen die hem al door het leven sterker hebben gemaakt en hem gevormd hebben tot de persoon die hij vandaag de dag is geworden.

Een deskundige vakjury zal tijdens de Grand Finale van het Utrechts Cabaret Festival op zaterdag 9 juni een keuze maken wie de winnaar is. Het publiek gaat bepalen wie de publieksprijs krijgt terwijl door het Stichtingsbestuur van het theater een persoonlijkheid prijs ter beschikking wordt gesteld.