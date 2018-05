J Balvin op Festival Pal Mundo Outdoor in Amsterdam

AMSTERDAM, 30 mei – Het grootste Latin en Caribbean festival van Europa, bekend onder de naam Pal Mundo, haalt de enige echte J Balvin zondag 1 juli naar het Arenapark in Amsterdam. José Balvin, beter bekent als J Balvin, is geboren in Médellin, Colombia en nam zijn eerste soloplaat op in 2004. In 2014 brak J Balvin wereldwijd door met de hit “6 AM” samen met Farruko.

De Colombiaanse superster heeft naast “6 AM” ook nog talloze andere hits op zijn naam staan zoals “X” samen met Nicky Jam. Vorig jaar werd “Mi Gente” samen met Willy William uitgebracht. De single stond bovenaan de Global Top 50 op Spotify en kreeg meer dan 1 biljoen views op YouTube. De succesvolle hit werd opgevolgd door een remix samen met niemand minder dan Beyonce.

Afgelopen januari bracht J Balvin samen met Jeon en Anitta “Machika” uit. Vorige maand brachten J Balvin en Cardi B de ultieme zomer hit “I like it” samen uit. Het nummer steeg binnen no time hoog in de charts en kreeg binnen één maand meer dan 60 miljoen views op Youtube. Aankomende zaterdag brengt J Balvin zijn nieuwe album genaamd “Vibras” uit.

J Balvin is de laatste artiest die wordt toegevoegd aan de tropische line-up van Festival Pal Mundo Outdoor. Eerder werden onder andere Prince Royce, De La Ghetto, Jeon, Elvis Crespo, Mc Fioti, Stefflon Don, Toño Rosario en Guayacan Orquesta naar buiten gebracht. J Balvin, zal net als alle andere artiesten, een spectaculaire en onvergetelijke show geven.

DATUM EN LOCATIE:

Festival Pal Mundo Outdoor

Arenapark, Amsterdam

Zondag 1 juli 2018

13:00 – 23:00 uur