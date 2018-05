DA’91: Surinames onderhandelaar met Alcoa moet weg

PARAMARIBO, 30 mei – Dilip Sardjoe, die namens de regering onderhandelt met Alcoa, moet vervangen worden. Dit stelt Sunil Oemrawsingh, partijraadsvoorzitter van de politieke partij DA ’91. Sardjoe zou niet geschikt meer zijn, nu zijn naam genoemd wordt in steekpenningenaffaire van het Nederlandse Ballast Nedam. De ondernemer zou de integriteit missen om de belangen van het land te dienen.

Hij moet daarom plaats maken. “Het past in de politiek en voor het vertrouwen dat hij niet langer namens de staat optreedt. Het is in het belang van de samenleving en een bewijs van goed bestuur wanneer deze houding consequent is, net zoals dat het geval is geweest in het debacle met het AMC-project, waar koppen hebben gerold”, zegt Oemrawsingh tegenover de Ware Tijd.

In de zaak tegen Ballast Nedam wordt de voormalige financieel directeur Robby Asmus beticht van omkoperij. Hij zou Sardjoe smeergeld hebben betaald. De zakenman zou als tegenprestatie ervoor moeten zorgen dat Ballast Nedam de brug over de Surinamerivier mocht bouwen. Sardjoe zelf ontkent. “Als Sardjoe de eer niet aan zichzelf houdt, verwachten we dat de president ook zijn kop laat rollen”, aldus Oemrawsingh.