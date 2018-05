Feestelijke inwijding SLM Boeing 737-700 in Suriname

PARAMARIBO, 29 mei – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft haar nieuwe Boeing 737-700 afgelopen weekend feestelijk ingewijd en toegevoegd aan haar vloot. Deze is daarmee uitgebreid naar drie vliegtuigen. Het nieuw toestel is gedoopt tot ‘District of Saramacca’ en zal worden ingezet op de routes van Suriname naar Miami, Curaçao en Trinidad en Tobago.

De maatschappij is bezig aan een comeback na grote verliezen in 2017. Een van de strategieën om het zwaar weer te keren, is de kostprijs van de operatie te drukken. De komende tijd zal ook meer gelet worden op efficiëntie.