Surinaamse Uitvaart belangrijk onderwerp voor 2e generatie Surinamers

Nederland heeft een sterke connectie met Suriname. Eeuwenlang is Suriname als kolonie in Nederlandse handen geweest. Naast de lokale Surinaamse talen is Nederlands nog steeds een voertaal in Suriname. Hoewel Suriname sinds 1975 onafhankelijk is, kent Nederland een zeer grote Surinaamse gemeenschap. Regelmatig gaan er nog wel eens Surinamers definitief terug naar Suriname om van hun oude dag te genieten. Maar ronduit de meeste Surinamers zijn hier in Nederland geboren en volledig Nederlander. Toch behoudt men een Surinaamse achtergrond op allerlei gebied, zoals kleding, voedsel en gebruiken. Een van de typisch Surinaamse gebruiken is een Surinaamse begrafenis. Uitvaartverzekeringwijzer.net zocht uit hoe dit precies zit.

Kiezen voor een uitvaart in Suriname

De tweede generatie Surinamers in Nederland begint ouder te worden en worden steeds meer met hun eigen overlijden geconfronteerd. Zij zitten soms in een lastig parket. Hun kinderen en kleinkinderen zijn, ondanks een Surinaamse achtergrond, volledig Nederlands en hebben niet zoveel meer met Surinaamse gebruiken. De kans is dus aanwezig dat zij kiezen om hun ouders en grootouders ook gewoon een westerse uitvaart te geven. Voor veel Surinamers van de tweede generatie leeft dan ook de wens om na hun overlijden naar Suriname overgebracht te worden om daar begraven te worden. De website Uitvaartverzekeringwijzer.net krijgt regelmatig vragen van Surinamers over het laten plaatsvinden van hun begrafenis in Suriname. Men is dan weer terug op de plek waar men ooit eens is geboren. Deze wens is uitvoerbaar, maar je moet wel rekening houden dat dit gefinancierd moet worden. Je kunt hier zelf voor sparen of een uitvaartverzekering afsluiten. Nu is het alleen zo dat de hoogste kosten, zoals repatriëring naar Suriname vaak niet in een standaard Nederlandse uitvaartverzekering opgenomen zijn.

Waarin verschilt een Surinaamse uitvaart met een Nederlandse uitvaart?

Een Nederlandse uitvaart is vaak ingetogen en sober. Hoe anders is dat met een Surinaamse uitvaart. De Surinaamse uitvaart vindt meestal plaats op één van de twee wijzes: volgens de Creoolse traditie en de Hindoestaanse traditie. Bij een Hindoestaanse uitvaart is het gebruikelijk dat deze wordt bijgewoond door een grote mensenmassa. De mensen gaan gekleed in wit, of zwart met wit en dragen geen sieraden of make-up. Hindoestanen worden vrijwel altijd gecremeerd. Tijdens de dienst worden dan ook tal van rituelen uitgevoerd met veel bloemen, maar ook rijst. De creoolse uitvaart is een combinatie van rituelen die uitgevoerd worden in de wintireligie en de christelijke religie. Iedereen is in het wit gekleed en de uitvaart kenmerkt zich door weinig soberheid. Dans en muziek zijn de kenmerken bij een Surinaams creoolse uitvaart. Nederlanders kijken er wel eens vanop als een dansende en zingende mensenmassa de kist naar de uitvaartlocatie begeleidt. Hoewel nog veel Surinamers volgens de Surinaamse tradities begraven worden, zijn het vooral de in Nederland geboren Surinamers die voor een westerse uitvaart kiezen. Financieel is dit ook goedkoper, want een Surinaamse uitvaart kan door de omvang ook vrij duur zijn.

Welke uitvaartverzekering is het geschiktst?

De meeste Nederlanders kiezen voor een levensverzekering in natura, aldus uitvaartverzekeringwijzer.net. Dit houdt in dat je verzekerd bent voor de geleverde diensten. Dit wordt meestal uitgevoerd door de verzekeringsmaatschappij zelf die ook een uitvaartbedrijf is. Maar als een Surinamer met de wens om in Suriname begraven te worden is dit niet de meest ideale verzekering. Het regelen van de gehele uitvaart betreft enkel in Nederland en niet in het buitenland.

De kapitaalverzekering

Naast de natura uitvaartverzekering is er ook nog de uitvaart kapitaalverzekering. Hierbij wordt je niet gedekt voor de geleverde diensten maar voor een bepaald geldbedrag. De nabestaanden kunnen met dat geldbedrag zelf de uitvaart regelen en zijn niet gebonden aan een bepaalde uitvaartmaatschappij. Heb je als Surinamer ook de wens om in Suriname begraven te worden dan is de kapitaalverzekering het meest geschikt. Maak wel een goed overzicht van de kosten, want repatriëring naar Suriname kan best wel kostbaar zijn. Bepaal op basis van je kostenberekening de hoogte van het te verzekeren bedrag vast. Gemiddeld zal je voor een verzekerd bedrag van € 10.000,- ongeveer € 20,- per maand kwijt zijn.