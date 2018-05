Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) in Suriname gelanceerd

PARAMARIBO, 28 mei – Afgelopen weekend is in Suriname de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) gelanceerd. De nieuwe politieke partij, die in maart werd aangekondigd, streeft er naar dat politici verantwoordelijk gesteld worden voor hun misstappen. PRO heeft drie politieke leiders te weten advocaat Joan Nibte en de bekende actievoerders Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider. De voorzittershamer wordt gehanteerd door advocaat Gerold Sewcharan.

De PRO wil de bevolking bewuster maken over wetten, rechten en alles daarom heen. Het is vaker gebeurd dat mensen niet weten wat hun rechten zijn en dus niet weten hoe ze af te dwingen van de regering aldus Joan Nibte. Nibte: “Er is niet voor niets een grondwet waarin de rechten van de mens zijn verankerd. Als wij weten wat onze rechten zijn kunnen we ze afdwingen van de overheid. Daarom zullen we het recht naar de mensen toebrengen.”

Het hoofdbestuur bestaat uit (FOTO v.l.n.r) Antoon Karg tweede secretaris, Benito Pick penningmeester, Gerold Sewcharan voorzitter, Joan Nibte vicevoorzitter, Bryan Boerleider lid, Curtis Hofwijks tweede penningmeester, Jennifer Wong Swie San secretaris, Stephano Biervliet lid en Kai Du lid.