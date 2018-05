Toergids verdronken in Surinaams natuurreservaat Raleighvallen

PARAMARIBO, 26 mei – Een toergids is vermoedelijk verdronken in het natuurreservaat Raleighvallen, in het zuidwesten van Suriname. Dit meldt de Ware Tijd. Hoewel zijn stoffelijk overschot nog niet is geborgen, wordt verdrinking waarschijnlijk geacht. Een vrouw heeft hem de diepte in zien verdwijnen.

“Ik heb begrepen dat hij zich in het water bevond en op een gegeven moment kwam hij in een draaikolk terecht. Een vrouwspersoon waarmee hij was, hield hem nog vast, maar door de sterke stroming heeft ze hem losgelaten, anders kon ze ook in de diepte verdwijnen”, zegt een bron. Opmerkelijk genoeg blijkt dat de man niet kon zwemmen.

De toergids werkte voor tourbedrijf Places2GO. Bewoners van leefgemeenschappen in de omgeving van het reservaat zijn een zoekactie gestart. De Raleighvallen en de nabijgelegen Voltzberg zijn al in de jaren zestig aangewezen als natuurreservaat. Beide maken nu deel uit van het grotere Centraal Suriname Natuur Reservaat.