Humberto Tan blijft bij RTL als programmamaker

HILVERSUM, 24 mei – Humberto Tan blijft bij RTL. De in Suriname geboren presentator, die dit jaar stopt met zijn talkshow RTL Late Night, gaat infotainment en entertainment ontwikkelen. Tan zal zich onder meer gaan inzetten als programmamaker voor onder andere Holland’s Got Talent en verlengt zijn contract bij RTL met drie jaar.

De 52-jarige Tan zegt enthousiast te zijn over de ‘nieuwe kansen’. “Waar een deur dicht gaat, gaat altijd een nieuwe deur open, dat bleek gewoon binnen RTL te zijn. Zowel op het vlak van presenteren, als het ontwikkelen van nieuwe programma’s” zei hij vandaag.

Volgens RTL topman Sven Sauvé is Humberto een multitalent. “Hij is oprecht geïnteresseerd in mensen en zit boordevol energie en nieuwe ideeën. Zo’n alleskunner hoort gewoon bij RTL” aldus Sauvé. De laatste uitzending van RTL Late Night met Humberto Tan is op vrijdag 8 juni te zien.