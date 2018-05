Surinames minister van Financiën ambieert geen overwicht op collega’s

PARAMARIBO, 23 mei – Het is niet waar dat het ministerie van Financiën een regering wordt binnen de regering. Dit zegt minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Binnen en buiten het parlement is nogal wat kritiek geleverd op de kennelijke ambities van Hoefdraad. Maar dat in de nieuwe comptabiliteitswet een special plaats wordt ingeruimd, gaat niet die richting uit. Het gaat er alleen om het beheer van publieke middelen beter te regelen.

Dat er gevreesd wordt voor het overschaduwen van de rest, valt te begrijpen. Het maakt het niet minder onwaar. “Het is geenszins de bedoeling om een superministerie of superminister van Financiën te maken. Het is alleen de bedoeling om het financiële proces van de staat beter en transparanter te krijgen”, zei Hoefdraad tegen de parlementaire commnissie die de wetswijzigingen voorbereidt.

Dat het beter moet, lijdt geen twijfel. In het parlement zelf is vaak gewezen op verspilling, ondans de crisis in het land. Hoefdraad vindt dat Financiën de verantwoordelijkheid heeft te letten op de besteding van elke cent. Het is een verantwoordelijkheid die meer dan ooit ook gedragen zal worden. “Financiën gaat niet bepalen voor ministeries wat zij wel of niet mogen besteden. Wat wij toetsen, is wat zij besteden, overeenkomstig de wetgeving”, aldus Hoefdraad.