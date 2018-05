SLM noemt berichtgeving over problemen laster en leugens

PARAMARIBO, 23 mei – Naar aanleiding van berichten(*) die de afgelopen tijd in de pers en social media zijn verschenen over de SLM, waarin een sombere toekomst wordt geschetst voor het bedrijf uit Suriname, heeft de luchtvaartmaatschappij een persbericht uitgebracht. Daarin stelt het bedrijf, waarvan de staat Suriname de enige aandeelhouder is, dat haar continuïteit niet in gevaar is.

De SLM zegt in het persbericht: “Samen met de luchtvaartautoriteit wordt de veiligheid van de operatie gegarandeerd en er wordt niets aan het toeval overgelaten. Berichten als zou er een vliegtuig zijn gekozen waarvan de manuals ontbreken, getuigen van ondeskundigheid of laster” aldus het bedrijf. Ook het recent bericht over het bestaan van een meteen opeisbare schuld van tientallen miljoenen verwijst het bedrijf naar het rijk der fabelen.

“De SLM heeft een negatieve balans vanwege verliezen in het verleden, maar die schuld is voor het overgrote deel een vordering van de aandeelhouder, die daar zeer verantwoordelijk mee omgaat. Teneinde de balanspositie van de SLM te verbeteren, wordt momenteel met de aandeelhouder overleg gepleegd over het omzetten van deze schuld naar een achtergestelde schuld of agioreserve.

Dat de SLM voor de grote uitdaging staat om op korte of middellange termijn zonder subsidie van de overheid winstgevend te opereren, is een voldongen feit. Hiervoor zijn door de aandeelhouder de nodige stappen gezet, die door de Raad van Commissarissen (RvC), directie en het personeel van de SLM verder moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

De aandeelhouder heeft er het volste vertrouwen in dat dit bedrijf in staat zal zijn de maatregelen te nemen teneinde de continuïteit van de operatie te garanderen” aldus de SLM.

(*) Een van de berichten die opvalt is van Tomas Chlumecky, Aviation & Airline Executive / Business Development Advisor. In een artikel op LinkedIn met de titel “Practically bankrupt Surinam Airways (SLM) struggles to maintain its services with expensive wet leases, just 3 aircraft, $6.3m loss and $41m deficit“, gaat hij uitgebreid in op de problemen bij de SLM.

Chlumecky: SLM is now losing money at a high rate for an airline with just 3-4 aircraft, $US 6.3m in 2017 alone, and has missed out on many opportunities on 5th freedoms, 6th freedoms and 7th freedoms in the Caribbean, it’s ‘small’ thinking has held it back from being a major player in the region.