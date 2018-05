Ook leidinggevende luchthaven-security aangehouden in zaak bagagecontainer

PARAMARIBO, 23 mei – In de zaak van de 55 pakken drugs in een dubbele bodem van een bagagecontainer, is ook een leidinggevende van de luchthaven-security op de Johan Adolf Pengel International Airport van Suriname aangehouden. Dat meldt dagblad De Ware Tijd(dWT) dinsdag. Eerder werd bekend dat een leidinggevende van de SLM was aangehouden.

In deze zaak werd op 8 april 63 kilo cocaïne in een bagagecontainer gevonden. De container met dubbele bodem zou aan boord gaan van een KLM vliegtuig met bestemming Amsterdam. Het is niet bekend hoe lang er cocaïne via deze lijn naar Nederland is verstuurd.

In totaal zitten nu negen verdachten vast in deze zaak, onder wie ook een lid van het Bestrijding Internationale Drugteam (BID-team). Volgens dWT zijn alle negen aangehouden verdachten medewerkers of leidinggevenden van diensten of bedrijven die actief zijn op of rond de luchthaven. Het nieuws kwam dinsdag uitgebreid in de Nederlandse media.