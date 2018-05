Nationale Basketbalselectie Suriname wint van Guyanees kampioen

De Nationale Basketbalselectie heeft zaterdag en zondag gewonnen van de Guyanese basketbalkampioen, The Colts. Beide wedstrijden zijn gespeeld in de Ismay van Wilgen Sporthal. De uitslag van zaterdag was: Suriname vs Guyana 70-60 (33-28). Topscorers: Watamaleo Gylan, 15 punten (Suriname) en Shelroy Thomas, 23 punten (Guyana).

Zondag: Suriname vs Guyana 93-69 (41-36). Topscorers: Elburg Xavier, 18 punten (Suriname) en Stanton Rose, 24 punten (Guyana).

De oefenwedstrijden zijn gespeeld in het kader van de FIBA Basketball Americup 2021 Caribbean Prequalifiers die volgende maand in Suriname worden gehouden.