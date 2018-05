PARAMARIBO, 23 mei – ACoconut is de nieuwe kampioen in de Tweede Divisie van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB). De ploeg won zondag in haar laatste competitiewedstrijd met 4-0 van Jong Aurora. Coconut promoveert nu naar de hogere SVB/Telesur Eerste Divisie, voorheen de Hoofdklasse. Dankzij de uitmuntende prestaties gaandeweg de competitie had de ploeg de titel eerder veilig gesteld, maar de prijzen werden pas na de zege van zondag op Jong Aurora overhandigd.

