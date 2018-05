Terreurverdachten in Suriname blijven in voorarrest

PARAMARIBO, 22 mei – De aangehouden terreurverdachten Naser I. en Raoul A. blijven in voorarrest. Dit heeft de rechter beslist. De mannen zitten al bijna een jaar in voorarrest. De advocaten van de verdachten, Raoul Lobo en Murwin Dubois, hadden om invrijheidsstelling gevraagd. De bezwaren van het Openbaar Ministerie zouden ‘niet zwaarwegend’ zijn. Maar volgens de rechter en de vervolging is er voldoende grond voor verdenking van het duo. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme.

Volgens de rechter valt van chats en telegrammen die de twee mannen verstuurden en ontvingen, het een en ander af te lezen. Raoul A. blijkt nauw contact te hebben gehad met ‘sleutelfiguren’ van terreurorganisatie IS. Ook hebben de twee pogingen ondernomen om Surinamers te rekruteren. Belangstellenden werden via Turkije uitgezonden naar Syrië. Tot deze uitgezonden personen behoort Fiona S.

Zij is aangehouden bij de grens tussen Turkije en Syrië. Fiona S. werd uiteindelijk terug gestuurd naar Suriname. De broers zelf ambieerden ook een strijdersrol bij IS. “Ik bereid me al langer dan een jaar voor om te emigreren naar Syrië, maar dat kan ik nog niet, omdat ik een hypotheek heb op het huis en ik ben nog bezig af te lossen. Ik ben gereed voor wat ook. Ze gaan me nooit pakken”, schreef Raoul A. in een chatberichtje.