Surinaams ziekenfonds noemt actiedreiging specialisten onterecht

PARAMARIBO, 22 mei – Onterecht. Dit is wat het Staats Ziekenfonds, SZF, afleest van de laatste actiedreiging van medisch specialisten. Dat er sprake is van wanbetaling, slaat nergens op. Toch hebben de specialisten aangekondigd dat ze dienstverlening zullen stilleggen. De directeur van het fonds, Ricky Kromodihardjo, snapt er niets van. De achterstallige betalingen aan de specialisten zijn zo goed als ingehaald.

“Over de periode januari tot en met april 2018 heeft het SZF rechtstreeks zes en twintig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer drie miljoen euro) betaald aan de ereniging van Medici in Suriname. Slechts de tweede tranche van april moeten wij nog overmaken, hetgeen wij conform de geldende afspraken uiterlijk eind mei zullen doen”, schrijft Kromohardjo in een brief. De vereniging had eerder een gespijsde brief afgegeven.

Aangekondigd werd dat alleen nog spoedgevallen behandeld zullen worden vanaf de komende maand. Dit vanwege de ‘slechte betalingsdiscipline’ van het fonds. Overigens wordt geen genoegen meer genomen met de tarieven die nu gelden. De ongeveer honderd en zeventig specialisten willen een verhoging. Door de economische ontwikkelingen in het land kan niet langer genoegen genomen worden met de status quo.