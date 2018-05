Straf geëist voor oud bestuurder Ballast Nedam die ‘tjoekoe’ achterhield

UTRECHT, 22 mei – Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft een geldboete van 50.000 euro en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen Rob A. De voormalige bestuurder van Ballast Nedam en Surinamer van geboorte, pikte een graantje mee van de steekpenningen(tjoekoe) die het bouwbedrijf in de jaren negentig betaalde aan Suriname voor het bouwen van onder andere de ‘Bosje’ brug. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag.

De krant schrijft dat het bedrijf Ballast Nedam in 1997 34 miljoen gulden aan steekpenningen betaalde om een grote klus in Suriname binnen te halen: het ontwerp en de bouw van twee bruggen, ter waarde van 180 miljoen gulden. De steekpenningen verdwenen via constructies in de zak van de toenmalige president Jules Wijdenbosch en zijn adviseur van staat uit die tijd Desi Bouterse.

Volgens de opsporingsdienst FIOD hield de inmiddels 70-jarige Rob A. meerdere malen een deel van deze steekpenningen zelf op zijn eigen rekening achter of kwam er geld terug van de ontvanger – zogenaamde kickbacks. Zo kreeg hij volgens het OM in 1997 bijna vijf ton in guldens terug van de Surinaamse mediatycoon Dilip Sardjoe. En daarvoor wordt hij nu vervolgd, aldus NRC Handelsblad.