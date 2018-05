Handelsbanken in Suriname willen geen euro’s kopen van cambio’s

PARAMARIBO, 22 mei – De verhandeling van euro’s verloopt steeds moeizamer. Handelsbanken willen deze valutasoort niet meer opkopen bij de cambio’s of wisselkantoren. De stremming wordt direct in verband gebracht met de inbeslagname van een geldzending in Nederland. Dit bedrag van negentien miljoen euro was door de Centrale Bank van Suriname overgemaakt voor importbetalingen. Deze actie van de Nederlandse justitie heeft een ongekende weerslag op het geldverkeer.

De euro maakte de afgelopen jaren een gestadige stijging door. De waarde ten opzichte van de Surinaamse dollar ging almaar omhoog. Nu is een val ingezet die reeds ruim een Surinaamse dollar per euro heeft afgeknaagd. De euro is ineens veel minder gewenst dan de dollar. “Wij zitten nu gewoon met de Euro”, zegt een bron binnen het cambiowezen tegenover Dagblad Suriname.

De cambio’s lijden verlies door de hele ontwikkeling. Kort terug nog moest de euro tegen een bepaalde wisselkoers worden ingekocht. Nu kan alleen nog tegen een lagere wisselkoers worden verkocht. Dat kost. Ook de controle is opgevoerd op de herkomst van grote sommen geld. Wettelijk mogen cambio’s alleen verkopen aan het bankwezen. Juist daar wordt nu dus tegengestribbeld.