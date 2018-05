PARAMARIBO, 21 mei – Een voertuig van de NV Energie Bedrijven Suriname is vanmiddag rond 15.30u lokale tijd in Suriname betrokken geweest geweest bij een verkeersongeval. Daarbij kwam een bromfietser om het leven. De aanrijding gebeurde aan de Waaldijkstraat in Paramaribo. De bestuurder van het EBS voertuig verleende vermoedelijk geen voorgang aan de bromfietser, die na de botsing op slag dood was. De politie doet onderzoek naar het ongeval.

- Advertentie -