Staatsolie Suriname blijft boren ondanks klachten boeren

PARAMARIBO/GRONINGEN, 21 mei – Staatsolie Maatschappij Suriname zal blijven boren naar aardolie in Saramacca. Dit zegt directeur Rudolf Elias van Staatsolie. Hoewel er begrip is voor het standpunt van padieboeren in het district, is er geen andere keus. Het bedrijf heeft graag dat besprekingen over vermeende milieuschade doorgaan. De boeren overwegen een rechtszaak. Dat het bedrijf doorgaat met haar activiteiten, staat als een paal boven water. “Anders kunnen we geen olie produceren”, aldus Elias.

Twee boerenorganisaties willen niets liever dan dat de ‘oude’ toestand terugkeert. Enkele jaren terug heerste er aanzienlijk minder vaak watersnood. Nu komt veel te veel water de akkers binnen. Dit wordt geweten aan het instorten van de plaatselijke waterkerende dam. “Ik denk dat we gewoon in dialoog moeten blijven”, zegt Elias tegenover de Ware Tijd. De dialoog is niet zo lang geleden begonnen na vaker aandringen van de boeren.

Hun organisaties, de stichting Wederopbouw Rijstcultuur Saramacca en het Boerencollectief Wayambo Gangaram Pandayweg, houden voet bij stuk. Staatsolie wordt als grote schuldige gezien. Het bedrijf moet zorgen voor herstel. Ook willen de boeren een schadevergoeding. Elias vindt dat andere factoren niet mogen worden uitgesloten. Toch wil hij het liefst de dialoog voortzetten en een rechtszaak afhouden.