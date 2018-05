‘Pittige uitspraken over relatie Suriname-Nederland op Johan Ferrier Lezing’

AMSTERDAM, 21 mei – Op donderdag 24 mei om 20.00u vindt de Johan Ferrier Lezing plaats in de Koningskerk te Amsterdam. Aldith Hunkar presenteert en journaliste en columniste Sheila Sitalsing houdt de lezing. In het panel zitten Rowan Blijd, Noraly Beyer, Urwin Vyent (directeur NiNsee) en Dave Ensberg namens het fonds. ook treden Jeffrey Spalburg & Orville Breeveld samen op.

Pittige uitspraken over de relatie Suriname-Nederland, dat is wat er van Sitalsing verwacht wordt. Maar in principe is ze vrij om te zeggen wat ze wil, haast Kathleen Ferrier, voorzitter van het het Johan Ferrier Fonds, zich te zeggen.

Ferrier, heeft nog een nieuwtje, want ze is voorzitter geworden van een commissie die mag onderzoeken wat het Slavernijmuseum gaat inhouden. Voorzover bekend zitten in deze commissie verder: de wetenschappers Leo Balai en Aspha Bijnaar, oud-wethouder Freek Ossel, dichter Gershwin Bonevacia, journalist Jessica Dikmoet en Joël Cahen, voormalig directeur van het Joods Historisch Museum.

De Johan Ferrier lezing is ingesteld in 1995 en vernoemd naar Johan Ferrier, de eerste president van Suriname. De stichting heeft het doel maatschappijontwikkeling in Suriname te bevorderen door het steunen van kleinschalige projecten op gebied van onderwijs en cultuur.

Kathleen Ferrier over de Johan Ferrier lezing. Een reportage van Sam Jones: