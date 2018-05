Ook van Surinames minister van Financiën nepprofiel aangemaakt

PARAMARIBO, 21 mei – Ook van Surinames minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, is een nepprofiel aangemaakt. Het ministerie van Financiën meldt dat het recentelijk klachten heeft ontvangen vanuit de samenleving. Via meerdere sociale media geeft iemand of een instantie zich uit als minister Hoefdraad. Er wordt gebruik gemaakt van een valse of fake account.

Via vooral Facebook wordt het nepprofiel gehanteerd op naam van de minister. De samenleving wordt wijs gemaakt dat burgers in aanmerking kunnen komen voor leningen. Deze leningen kunnen worden aangegaan tegen lage rentepercentages. Het ministerie van Financiën doet een ‘dringend beroep’ op de samenleving om zich niet te laten misleiden. Burgers worden gewaarschuwd.

Het is vooral oppassen met het doorspelen van bankgegevens en personalia. Op de fake account zal het zonder meer tot problemen leiden. Volgens het ministerie kunnen derden, zoals malafide kredietverstrekkers, er hun voordeel mee halen. “Ten overvloede attendeert het ministerie de samenleving erop dat de minister van Financiën op geen enkele wijze leningen aanbiedt of kan afsluiten voor of met individuele personen, daar dit niet tot haar taakstelling behoort.”