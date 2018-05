Jaarverslag Surinaamse Luchtvaart Maatschappij: toekomst somber

PARAMARIBO, 21 mei – Het getij zal snel moeten keren voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM. “De vennootschap is niet solvabel en kan zonder aanvullende financiering mogelijk niet aan haar langetermijnverplichtingen voldoen.” Dit staat zo in het jaarverslag van het luchtvaartbedrijf dat gepubliceerd is door de Ware Tijd. Anders dan was voorspeld door de directie, bleef de SLM in de rode cijfers gedurende het boekjaar 2016 –2017. Het verlies over het boekjaar is ruim zes miljoen dollar.

Het vermogenstekort is verder toegenomen naar ruim veertig miljoen dollar. De liquide middelen van de maatschappij zijn afgenomen met bijna drie miljoen dollar. “De solvabiliteitsratio eigen vermogen/totaal vermogen welke een indicatie geeft van het vermogen van de vennootschap om aan de langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen, is ultimo het verslagjaar, evenals het vorig jaar nihil door het vermogenstekort”, staat in het verslag.

Aan een belangrijke voorwaarde voor meer inkomen is weliswaar voldaan. Het aantal vluchten is toegenomen. Maar het aantal passagiers, waar het echt om draait, is afgenomen. Dit geldt zeker het aantal boekingen op de Mid-Atlantische route, als het ware de levensader van de SLM. Op de regionale routes worden wel meer boekingen geregistreerd. Maar dat dit ook efficiënt uitpakt, blijkt niet uit de cijfers.