Doksenclub Suriname mag exporteren naar Trinidad & Tobago

PARAMARIBO, 21 mei – Het heeft er veel van dat De Doksenclub Suriname eindelijk zijn eerste partij eendenvlees mag exporteren naar Trinidad & Tobago. Nadat het land jarenlang de boot afhield, lijkt het niet meer te ontkomen aan openstelling. Volgens minister Stephen Tsang van Handel Industrie & Toerisme kan het over twee tot drie weken al zover zijn. Zijn Trinidadiaanse ambtgenote, Paula Gopee-Scoon, beloofde dit tijdens de laatste bijeenkomst van Caribische ministers van handel. Het management van De Doksenclub Suriname kijkt nog de kat uit de boom.

Dat er niet meteen een gat in de lucht wordt gesprongen, heeft met eerdere ervaringen te maken. De Trinidadiaanse autoriteiten hebben zich de afgelopen vier jaren behoorlijk wispelturig gedragen. Steeds weer werden barrières opgeworpen. “Ze zeggen twee à drie weken, maar het kan ook jaren duren, dus de fles wijn is nog dicht”, zegt Gerard van den Bergh, directeur van De Doksenclub Suriname, tegenover De West.

Voor de weerspannigheid van de Trinidadianen is er weinig begrip. In het parlement is vaker kritiek geleverd. Sommige politici vinden zelfs dat Suriname net zo goed de Caricom kan verlaten. De Caribische Gemeenschap & Gemeenschappelijke Markt verbiedt het weren van producten uit medelidlanden. Andere Surinaamse producenten exporteren wel vrijelijk naar de twee eilanden. Ook de import van Trinidadiaanse goederen is onbeperkt.