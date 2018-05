Communicatieweek 2018 in Suriname van start gegaan

PARAMARIBO, 21 mei – Vandaag is het startsein gegeven voor de communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname om het vakgebied communicatie onder de aandacht te brengen. Van 21 tot en met 25 mei 2018 staat Suriname net als in 2016, in het teken van Communicatie. Het startsein is gegeven tijdens een persconferentie in TBL Cinemas, waarbij de activiteiten van deze week uitvoerig aan de orde zijn gekomen.

Keynote sprekers

Elvira Sweet, Professor Joan Marques en Angela van der Kooye zullen samen met diverse ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven, verschillende invalshoeken van Interne communicatie benaderen. De activiteiten in de communicatie branche komen uitvoerig aan de orde en het geheel wordt afgesloten met de uitreiking van communicatie awards gevolgd door een netwerkborrel. Het thema: The glitter and glamour of internal communication: the purpose to communicate, zal de rode draad zijn voor alle activiteiten. Aanmelden voor de activiteiten kan tot en met dinsdag 22 mei a.s.

Communicatiebeurs

Voor de 4e en 5e klassers van GLO scholen is er een interactieve speurtocht ontwikkelt op de communicatiebeurs. Tijdens hun bezoek aan de communicatiebeurs zullen zij ‘communicatiestappen’ maken die hun visie over communicatie ontwikkelt. Zij worden ook in de gelegenheid gesteld, om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Radio 10 is aanwezig met een studio en zal deze jongeren ook in de gelegenheid stellen om Radio te maken. Verder hebben diverse standhouders van de communicatiebeurs, speciale ‘showcases’ ontwikkelt voor deze jongeren. De beurs is toegankelijk voor iedereen van 10.00 -15.00 uur. De scholen konden zich vooraf aanmelden.

Communicatie awards

De genomineerden uit de categoriëen beste slogan, best geschreven stuk, beste tv commercial en de communicatieman of vrouw worden nogmaals aan het publiek gepresenteerd op 25 mei. Vervolgens zullen de awards worden uitgereikt. Quinsy Menso en Gillion Slory, zullen de ‘awards ceremony’ faciliteren met een spectaculaire show, die speciaal voor dit evenement is ontwikkelt.