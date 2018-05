Korps Politie Suriname ontkent doodschieten aangehouden man

PARAMARIBO, 20 mei – Anders dan op een filmpje wordt beweerd, heeft de politie geen arrestant doodgeschoten. Dit meldt het Korps Politie Suriname, KPS. Het filmpje is via sociale media te zien. Er is een knal te horen, maar verder is niets in beeld. Enkele burgers vertellen dat zij er getuige van zijn geweest dat de verdachte door een politieagent door het hoofd is geschoten. De arrestant zou toen al een schotverwonding in zijn buikstreek hebben.

Op het filmpje is de verdachte in een laadbak van een politievoertuig te zien. De man maakte deel uit van een bende van vier. Drie zijn door een politie-eenheid aangehouden. Een vierde is doodgeschoten toen hij op de vlucht sloeg. De verdachte in de laadbak tracht op een gegeven moment op te staan. Een politieman draagt hem op te zitten. “Hij weigert dit echter en wordt door een wetsdienaar gedwongen te gaan zitten.”

Volgens het KPS-verslag loopt daarna een groep burgers richting het politievoertuig. “Zij weigerden afstand te nemen van het voertuig en liepen dreigend op de politiemannen af. Er is toen een waarschuwingsschot gelost om hen op andere gedachten te brengen”, aldus het KPS. Waarschijnlijk is dat schot te horen op het filmpje. “De verdachte in het politievoertuig is nimmer beschoten, noch in de buikstreek, noch door zijn hoofd.”