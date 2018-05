Rosebel voorziet poliklinieken Brokopondo van medisch materiaal

NIEUW KOFFIEKAMP, 19 mei – Rosebel Goldmines NV (Rosebel) in Suriname heeft op 17 mei samen met haar partners; het Ministerie van Volksgezondheid, de Medische Zending, het Diakonessen ziekenhuis en Project C.U.R.E medische artikelen en apparatuur gedoneerd aan enkele Medische Zending poliklinieken in het district Brokopondo. De officiële overdracht vond plaats bij de Medische Zending polikliniek van Nieuw Koffiekamp.

De General Manager van Rosebel: Suresh Kalathil stond tijdens zijn speech stil bij het overlijden van de Hoofdkapitein van Nieuw Koffiekamp dhr. Wijnerman.“De kapitein was een sterke leider die zich maximaal inzette voor de gemeenschap van Nieuw Koffiekamp en het district Brokopondo.” Volgens Kalathil had Hoofdkapitein Wijnerman een visie, waarbij samenwerken en het onderhouden van partnerschappen een essentiële basis is voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Hij garandeerde dat Rosebel de visie van duurzame partnerschappen met de gemeenschap zal blijven continueren.

Rosebel werkt nauw samen met 7 dorpen in het district Brokopondo namelijk: Balingsoela, Nieuw Koffiekamp, Marshallkreek, Nieuw Lombe, Kwakoegron, Klaaskreek en Brownsweg. Vanuit de Rosebel Zero Harm visie, die uitgaat van kwalitatieve gezondheidzorg voor een ieder en in het kader van duurzame gemeenschapsontwikkeling van deze dorpen in Brokopondo heeft Rosebel een meerjarig gezondheidsprogramma opgezet.