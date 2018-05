Fietsend jongetje aangereden door grote truck in Suriname

PARAMARIBO, 19 mei – Deze grote truck heeft vanmorgen in Suriname een jongetje op een fiets aangereden aan de Indira Ghandiweg ter hoogte van O.S Latour. De jongen kwam onder de truck terecht precies tussen de banden. Gelukkig was hij aanspreekbaar en was de ambulance snel ter plekke. Hij werd afgevoerd met diepe schaafwonden. Op een foto van verslaggeefster Gail Eijk is goed te zien hoe hij erbij lag:

Het jongetje was samen met medeleerlingen op weg naar bijles. Het is nog niet duidelijk hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. De chauffeur kwam net van de rotonde af.

Verslag van Gail Eijk: