Man in Suriname door politiekogels om het leven gekomen

PARAMARIBO, 18 mei – In Suriname is een man vanmiddag door politiekogels om het leven gekomen. Volgens de Surinaamse verslaggeefster Gail Eijk achtervolgde de politie een voertuig welk kortgeleden bij een roofoverval zou zijn gebruikt. Nadat het voertuig werd klem gereden, probeerde de man te vluchten. De agenten losten in eerste instantie waarschuwingsschoten die werden genegeerd, waarna ze gericht schoten. De man werd daarbij dodelijk getroffen.

Het geheel speelde zich af in de Groenhartstraat in de wijk Abrabroki (Beekhuizen). Omstanders weerspreken de lezing van de politie echter. Zij gaven tegenover de media aan dat dingen anders zijn gegaan, aldus Gail Eijk. Wat er precies zou zijn gebeurt is niet geheel duidelijk op het moment van schrijven.

Het lichaam van de man is afgevoerd en door justitie in beslag genomen.

Bekijk ook het verslag van Gail Eijk: