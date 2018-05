OM Suriname beëindigt contactverbod verdachte vissersmoorden

PARAMARIBO, 17 mei – Het Openbaar Ministerie heeft het contactverbod opgeheven voor één van de verdachten van de vissersmoorden. Volgens advocaat Greg Sietaram heeft hij intussen gesproken met zijn cliënt. Het is een taxichauffeur die “op het verkeerde moment op de verkeerde plek” was. Hij was in de ruimte aanwezig waar de politie op gegeven moment een inval pleegde. De man is samen met anderen aangehouden en moet nog minstens dertig dagen in de cel doorbrengen.

De extra celtijd is opgelegd door de rechter-commissaris. Sietaram zegt tegenover de Ware Tijd dat de taxichauffeur op geen enkele manier betrokken is bij de slachtpartij op zee. Daarom gaat er binnenkort een verzoekschrift naar de rechter-commissaris. Gevraagd zal worden om de man in vrijheid te stellen. De man zal dan worden gehoord.

In totaal zijn dertien mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De rechter-commissaris acht de aanhouding rechtmatig. Vandaar ook de verlenging van het voorarrest met dertig dagen. Volgens de vissersgemeenschap worden nog dertien mannen vermist. Drie stoffelijke overschotten van de in totaal zestien vermisten, zijn intussen geborgen. Volgens overlevenden zijn de mannen in zee gegooid.